Активісти розтрощили вікна у "Сбєрбанку" в центрі Києва (фото)

Мітингарі розтрощили вікна у відділенні "Сбєрбанку" на площі Льва Толстого. Про це повідомляє ТСН.

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Правоохоронці оточили будівлю і стоять щільним кільцем. Люди поступово розходяться і повертаються на Майдан Незалежності.

Правоохоронці відтіснили людей від Сбербанку. За неоф інформ, 3 затримані pic.twitter.com/kiCBx24xWM — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

Раніше ввечері активісти під жовто-блакитними та чорно-червоними прапорами рушили колоною до будівлі "офісу Віктора Медведчука", намагались її штурмувати, а також побили вікна.

Як відомо, 21 листопада по всій країні відзначають третю річницю початку Революції гідності. У центрі Києва відбулися сутички з правоохоронцями, знову палили покришки.