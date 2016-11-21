Активісти розтрощили вікна у "Сбєрбанку" в центрі Києва (фото)

21:34, 21 листопада 2016
Суспільство
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Після спроби атакувати офіс кума Володимира Путіна Віктора Медведчука мітингувальники побили вікна у відділенні "Сбєрбанку".

@RomanKravets

Мітингарі розтрощили вікна у відділенні "Сбєрбанку" на площі Льва Толстого. Про це повідомляє ТСН.

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Правоохоронці оточили будівлю і стоять щільним кільцем. Люди поступово розходяться і повертаються на Майдан Незалежності.

Раніше ввечері активісти під жовто-блакитними та чорно-червоними прапорами рушили колоною до будівлі "офісу Віктора Медведчука", намагались її штурмувати, а також побили вікна.  

Як відомо, 21 листопада по всій країні відзначають третю річницю початку Революції гідності. У центрі Києва відбулися сутички з правоохоронцями, знову палили покришки.

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