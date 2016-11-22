В Одеській митниці 20 осіб у камуфляжі влаштували погром

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, приблизно о 10:40 група з 20 осіб, одягнених у камуфляжну форму, ввірвалася до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці, розташованої в Малиновському районі міста - по вул. Гайдара, 21-а.

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«При цьому поки що невстановлені особи, завдавши тілесних ушкоджень охоронцю, проникли на другий поверх будівлі, де розгромили один із кабінетів. На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та припинили назріваючий конфлікт і порушення публічної безпеки», - заявили у відділі.

Зазначається, що всіх зловмисників доставлено до Малиновського відділу поліції.

Наразі встановлюються особи правопорушників та обставини пригоди.