Луценко запрошує Януковича в Київ: приїжджайте, на вас чекає справедливість та закон
Генеральний прокурор України Юрій Луценко не вірить в результативність допиту екс-президента Віктора Януковича в режимі відеозв'язку та запрошує його приїхати в Україну.
Про це він сказав у Гаазі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.
"На жаль, через Skype я сумніваюся в (отриманні) якихось особливих цінних показів, які можна отримати українському правосуддю", - заявив Луценко.
На його думку, найбільш правильним є очний допит Януковича в українському суді.
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Луценко сказав: "Я особисто вважаю, що це було б ефективнішим способом, тим більше, що останнім часом він вимагає очних ставок, надати йому певні докази. Добро пожаловать в Киев! Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович, в Київ, на вас чекає справедливість та закон".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, головуючий у справі екс-«беркутівців» суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд Києва має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит Януковича і колишнього командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка.