Луценко запрошує Януковича в Київ: приїжджайте, на вас чекає справедливість та закон

Про це він сказав у Гаазі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

"На жаль, через Skype я сумніваюся в (отриманні) якихось особливих цінних показів, які можна отримати українському правосуддю", - заявив Луценко.

На його думку, найбільш правильним є очний допит Януковича в українському суді.

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Луценко сказав: "Я особисто вважаю, що це було б ефективнішим способом, тим більше, що останнім часом він вимагає очних ставок, надати йому певні докази. Добро пожаловать в Киев! Приїжджайте, будь ласка, Віктор Федорович, в Київ, на вас чекає справедливість та закон".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 листопада, головуючий у справі екс-«беркутівців» суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд Києва має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит Януковича і колишнього командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка.