На Харківщині затримали екс-керівника "Облавтодору", який довго переховувався у Криму

Служба безпеки України разом із прокуратурою та поліцією затримала екс-керівника харківського "Облавтодору". Про це у Facebok повідомив керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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За його словами, упродовж 2011-2013 років високопосадовець розкрадав гроші під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

"Зокрема, у 2013 році він закупив "на папері" 32 тонни дизпалива на 350 тисяч гривень і поступово списував його для приховування нестачі. Після Революції Гідності чиновник втік до Російської Федерації, очоливши на території анексованого Криму одне з дорожньо-експлуатаційних підприємств. Під час в’їзду на територію України для відвідин родини зловмисник був затриманий співробітниками спецслужби", - пояснив Абдула.

Екс-керівнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Двох працівників ДП "Харківський облавтодор", які були втягнуті колишнім керівником у протиправну діяльність, притягнуто до кримінальної відповідальності, одного вже засуджено", - додав представник СБУ.