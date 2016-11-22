СБУ допускає можливість обміну затриманих на кордоні з Кримом дезертирів-зрадників

Голова Служби безпеки України Василь Грицак допускає можливість обміну затриманих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова на українських полонених, які утримуються на півострові або на території РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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"Вони представили російські паспорти... Теоретично все може бути, але їхню долю буде спочатку визначати слідчий, тобто відповідно до Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України, а вже потім можна судити", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, колишніх військовослужбовців Збройних сил України Баранова та Одинцова затримали 21 листопада українські правоохоронці на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією СБУ, Баранов та Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, проте зрадили присязі та перейшли служити в російську армію.

Вони приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова застава становить 350 тис. грн, для Одинцова – 250 тис. грн. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.