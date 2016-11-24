Фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" став найкращим на кінофестивалі EtCultura

Як повідомили в компанії з мовлення та виробництва медіа «Pronto Film» у четвер, 24 листопада, фестиваль музики, кіно та інтерактивних мистецтв EtCultura, створений за зразком культового техаського фестивалю SXSW, пройшов цього року вперше з 17 по 20 листопада в м. Сент-Пітерсбург, штат Флорида.

Світова прем’єра фільму відбулася у жовтні 2016 року на найстарішому документальному фестивалі США Hot Springs Documentary Film Festival. Перший допрем’єрний показ стрічки відбувся у червні цього року у Вашингтоні. Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк, який був запрошений на показ як один із учасників фільму, на сторінці у Facebook тоді написав: «Вражаюча робота американського режисера, триразового володаря «Оскара» Марка Джонатана Гарріса. Приголомшливий документальний фільм про українську націю, український народ. Про те, як ми боремося за нашу незалежність, за нашу землю і наше майбутнє... Вважаю, що цей фільм захоплюватиме глядачів у всьому світі. Тому що він – про правду, а правда – найбільша цінність».

«Переломний момент» — це погляд на війну та революцію в Україні очима простих учасників цих подій. Серед головних героїв — дитячий театральний режисер Андрій «Богема» Шараскін, лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін та інші учасники революції на Майдані, що облишили своє звичайне життя заради створення більш демократичної, справедливої і незалежної держави. Коли Росія у відповідь анексувала Крим та вторглася у Східну Україну, наші герої пішли на війну, щоб захистити і змінити свою країну. Фільм показує цю інтенсивну боротьбу, яка на цей момент забрала життя понад 10 тисяч українців, а мільйони втратили власні домівки», - повідомили у «Pronto Film».

«Переломний момент схоплює дух Майдану і самої України – історію, якій мало хто на Заході приділяє увагу, і ще менше людей – розуміють. Можливо, завдяки цьому фільму ми зможемо зрозуміти, чому успіх чи поразка України в її впертому протистоянні путінській анексії та вторгненню визначатиме майбутнє Європи та Північно-Атлантичного альянсу», - зазначив Пол Родерік Грегорі, професор економіки Університету Хьюстона.

За словами Вільяма Міллера, посла США в Україні у 1993-1998рр., «Переломний момент – це документальне кіно у його найкращому прояві. Якщо російська деструктивна агресія, так яскраво зображена у «Переломному моменті», залишиться без відповіді – ми отримаємо повернення до Холодної війни, або й щось гірше».