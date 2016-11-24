Нацрада оголосила попередження "Радио Вести" через образу в ефірі героїв Революції гідності

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член Нацради Сергій Костинський.

«Нацрада застосувала до «Радио Вести» санкцію «попередження». Перевіркою встановлено, що під час діалогу з радіослухачами гостя радіостанції Тетяна Монтян висловлювалася негативно і образливо на адресу героїв Революції гідності, допускала у прямому ефірі ненормативну лексику», - йдеться в повідомленні.

Костинський зазначив, що таким чином «Радио Вести» порушило вимоги Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зокрема, пункти щодо недопущення використання телерадіоорганізаціями інформації, яка посягає на честь і гідність особи, а також пункт про заборону розповсюдження і анонсування програм і передач, які шкодять фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва.

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.

«Радио Вести» - українська радіостанція інформаційно-розмовного напрямку, працює з березня 2014 року. Мовить на Київ, Харків та Дніпро. Мовлення в основному ведеться російською мовою, однак є і україномовні програми.