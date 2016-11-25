Крилаті гості у небі Луцька: авіалюбителі показали відео прольотів бойової авіації

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Повітряне командування "Захід".

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Там льотчики виконують навчальні польоти, які найчастіше фіксують на відео місцеві жителі, а також Організація волинських авіалюбителів.

"Продовження зборів на Луцькому аеродромі стало справжнім святом для хлопців, які з дитинства марили небом", - йдеться в описі до відео.

Раніше в мережі з'явився любительський відеозапис небезпечного маневру у виконанні пілота винищувача Су-27 ВСУ з бортовим номером 38. Винищувач на відеозаписі здійснює нетривіальний маневр на наднизькій висоті, ледь не зачіпаючи землю і людей, що спостерігають за маневрами.