У Львові серед дня розстріляли власника обмінника

21 листопада близько 14.00 при виході із приміщення супермаркету «Арсен» що на проспекті В’ячеслава Чорновола в місті Львові, невідомі розстріляли 41-річного приватного підприємця.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Ігор ЦІКАЛО, на даний час встановлено, що нападників було двоє і вони стріляли з короткоствольної нарізної зброї калібру 9 міліметрів.

«Потерпілий, який як з’ясувалося, є власником пункту обміну валют, що розміщується у супермаркеті «Арсен», на даний час у край важкому стані госпіталізований до лікарні з вогнепальними пораненнями. З місця події вилучено гільзи. Вже порушено кримінальну справу, проводимо заходи по встановленню осіб злочинців та мотивів нападу», - повідомив І.ЦІКАЛО.

У свою чергу начальник ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області Денис ХАРЧУК повідомив, що напад було скоєно, коли підприємець виходив з супермаркету і сідав у власний автомобіль марки БМВ. Перед цим він поклав на сидіння автомобіля пакет, вміст якого поки що не відомий, яким і заволоділи, здійснивши постріли, нападники.

Правоохоронці поки що утримуються від можливих версій чи це був замах на вбивство, чи розбійний напад з метою заволодіння пакета.

На щастя ніхто з відвідувачів супермаркету не постраждав.