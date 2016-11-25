Аваков запевняє, що в найближчі два роки відбуватиметься деокупація Донбасу

Як повідомили в прес-службі МВС, про це він сказав сьогодні під час розширеного засідання Військової ради Національної гвардії України за участі Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

«Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також», - додав Аваков.

Турчинов зі свого боку наголосив, що Нацгвардія стала ефективно діючою в умовах сучасного бою.

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«З самого початку ми бачили Національну гвардію як високомобільні, універсальні війська, які діють професійно і здатні ефективно працювати як в умовах сучасного бою на фронті, так і результативно діяти в тилу, захищаючи правопорядок і державність нашої країни. І мені приємно констатувати, що саме такою і стала Національна гвардія України», - наголосив секретар РНБО.

Командувач НГУ Юрій Аллеров зауважив, що надзвичайно високий рівень довіри населення та керівництва держави до гвардійців свідчить про їхню високу відповідальність за результати своєї роботи і, водночас, вимагає від них максимальної професійності та готовності до виконання визначених законодавством завдань.

«Чіткі та злагоджені дії гвардійців - це запорука безпеки та спокою наших громадян», - наголосив він.