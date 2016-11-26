У Києві через отруєння технічним спиртом померло троє осіб

У Києві на Борщагівці померло троє осіб, за попередньою версією, через отруєння технічним спиртом, повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Попередньо відомо, що 51-річний потерпілий працював на підприємстві з виробництва хімічних засобів. Імовірно, чоловік вкрав технічний спирт, який використовувався на виробництві, а вже вдома пригостив ним своїх знайомих, які й викликали лікарів, коли господареві стало погано", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що на той час на погане самопочуття гості не скаржилися.

"Зранку помер другий чоловік, 1965 року народження, а за ним і 43-річна жінка", - додали в поліції.

Остаточну причину смерті має встановити згодом судово-медична експертиза.

Зараз Слідчий відділ Святошинського управління поліції столиці відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.