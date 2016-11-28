У Києві біля Святошинського райсуду родичі загиблих активістів Майдану вимагають засудити Януковича
12:47, 28 листопада 2016Суспільство
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У Києві біля Святошинського райсуду проводять пікетування близько 20 родичів загиблих активістів Майдану та поранені під час подій на Майдані 20 лютого 2014 року.
Віктор Янукович / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають від Генеральної прокуратури довести кримінальні справи про злочини Януковича до суду та засудити його до реального терміну покарання, в крайньому випадку він має бути заочно засуджений.
Крім того, вони додали, що виступають проти блокування допиту Януковича у справі екс-«беркутівців».
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Як повідомлялося, сьогодні у Святошинському райсуді Києва відбудеться допит Януковича по відеозв’язку. Янукович буде давати свідчення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року.
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