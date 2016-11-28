У Києві біля Святошинського райсуду родичі загиблих активістів Майдану вимагають засудити Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають від Генеральної прокуратури довести кримінальні справи про злочини Януковича до суду та засудити його до реального терміну покарання, в крайньому випадку він має бути заочно засуджений.

Крім того, вони додали, що виступають проти блокування допиту Януковича у справі екс-«беркутівців».

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Як повідомлялося, сьогодні у Святошинському райсуді Києва відбудеться допит Януковича по відеозв’язку. Янукович буде давати свідчення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року.