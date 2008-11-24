Прихожан Посольства Божого «розвели» на $100 мільйонів

Столична міліція за обвинуваченням у шахрайстві з коштами громадян затримала керівника фінансової компанії «Кінгс Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник Головного управління МВС України у місті Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, «дає свідчення про події, які відбувалися протягом півтора року, коли під відповідні інвестиційні угоди бралися у великій кількості гроші громадян».

Водночас В.ЯРЕМА зауважив, що підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгс Кепітал» не можуть отримати ані обіцяні відсотки, ані вкладені кошти.

На уточнююче питання, до якої категорії населення відносяться потерпілі, В.ЯРЕМА сказав, «переважна більшість громадян, які здавали кошти, є прихожанами Посольства Божого».

Водночас він поінформував, що наразі міліція має інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України… Сума коштів, отриманих від громадян, перевищує 100 млн. дол.».

«Тобто це більше, ніж «Еліта-Центр», - сказав начальник столичного главку міліції.

«Мені не хотілося б, щоб це була друга «Еліта-Центр», і ми забезпечимо відповідні заходи (для повернення вкладів громадян)», - зауважив В.ЯРЕМА.

За його словами, наразі накладено арешти на об’єкти нерухомості і земельні ділянки, які належать «Кінгс Кепітал», «але цих коштів буде дуже замало для відшкодування».

Тому в даний час міліція докладає всіх зусиль, щоб відстежити рух коштів за рахунками.

Також начальник столичною міліції зауважив, що сьогодні в одному з судів Києва вирішуватиметься питання про обрання О.БАНДУРЧЕНКУ міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради України, один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО направив звернення до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з проханням розслідувати діяльність фінансової групи «Кінгз Кепітал», зокрема, у зв`язку з відмовою виплачувати гроші своїм вкладникам.

12 листопада керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

17 листопада Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що співробітники міліції отримали дозвіл прокуратури на зняття банківської таємниці з рахунків київської фінансової компанії «Кінгз Кепітал».