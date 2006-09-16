Міністр побажав щасливої роботи на аптеку

Міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО привітав фармацевтів з професійним святом – Днем фармацевтичного працівника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, у своєму привітання він зазначив, що за час незалежності України, а особливо в останні роки, вітчизняна фармація не тільки не розтратила свої основні активи, а й динамічно розвивається.

За його словами, українська фармацевтична галузь є однією з бюджетоформуючих галузей промисловості. Вітчизняні ліки повернули собі репутацію якісних та ефективних препаратів. Все більша частина громадян обирають в аптеках українські ліки. Сьогодні в Україні працює 142 фармацевтичних виробничих підприємств (з них 27 великих – „Фармак”, „Індар”, „Борщагівський фармацевтичний завод” та ін.), які випускають близько 7 тис. найменувань ліків, 70% реалізованих упаковок – ліки українського виробництва. Майже не існує зарубіжних ліків, аналоги яких не випускали б в Україні, окрім запатентованих, що становлять всього менш як 5%. Зростання темпів виробництва фармпрепаратів у першому півріччі 2006 року становило 108,0% (індекс виробництва промислової продукції становить 103,6 %)

„Особливу увагу хочу звернути на той факт, що, незважаючи на зростання загального рівня цін, зокрема на енергоносії та витратні матеріали, ціни на основну частину вітчизняних ліків за останній рік залишилися незмінними. Це свідчить про глибоке розуміння проблем і гуманну громадянську позицію українських фармвиробників. За що сьогодні ми говоримо вам „Спасибі”, - підкреслив міністр.

Звертаючись до фармацевтів, Ю.ПОЛЯЧЕНКО повідомив, що сьогодні діалог між владою та фармацевтичними виробниками вже розпочався. Фармацевтичні підприємства, модернізуються та переходять на європейські стандарти якості продукції. Українські ліки вже починають займати достатньо помітні позиції на ринках ближнього і далекого зарубіжжя. Євроінтеграційний вектор зовнішньополітичного курсу країни формулює нові завдання до фармацевтичної галузі. 182 препарати експортуються в країни ближнього і далекого зарубіжжя – в Індію, Філіппіни, Китай, Йорданію, Грузію, Латвію, Вірменію, Білорусь і навіть дві субстанції в Іспанію та Італію. Обсяг експорту фармацевтичних препаратів за перше півріччя 2006 р. становив 209,37 млн. грн.

„Сьогодні майже 70% ліків, необхідних для системи охорони здоров’я, виробляється в Україні. Одним напрямком партнерських взаємовідносин держави і фармацевтичних виробників, на мій погляд, може стати формування державного замовлення”, - зазначив Ю.ПОЛЯЧЕНКО. Сьогодні міністерство, разом з іншими зацікавленими міністерствами і відомствами опрацьовує питання можливості введення державного замовлення на виробництво і поставку лікарських засобів, які включені до Національного переліку, передусім вітчизняного виробництва”.