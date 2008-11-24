Україна припиняє імпорт електроенергії з Росії

Україна домовилася про припинення імпорту електроенергії з РФ з 1 грудня 2008 р., повідомив РосБізнесКонсалтингу заступник міністра палива й енергетики України Володимир Лучников. "За балансом з 1 грудня імпорту вже немає", - сказав він.

Таке рішення В.Лучников пояснив надлишком електроенергії в країні і необхідністю завантажити власні потужності.

Україна, за даними Мінпаливенерго країни, з середини вересня 2008 р. імпортувала російської електроенергії на 44 млн. дол. За цей період одержано з РФ 637,5 млн. кВт/год. електроенергії, зокрема в жовтні - 410,1 млн. кВт/год. У 2007 р. таких постачань не було. Закупівлі російської електроенергії почалися у зв`язку із зривом плану накопичення вугілля. Натомість скорочення споживання електроенергії промисловістю через кризу призвело до надлишку вугільної продукції.