Володимир Рибак: нам треба зробити країну керованою

При проведенні адміністративної реформи уряд не використовуватиме її варіанти, підготовлені минулим Кабінетом Міністрів, але при цьому нічого нового винаходити не збирається.

Про це в інтерв`ю газету «Дзеркало тижня» (№35(614) від 16 вересня 2006 р.) повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК.

«Ми нічого винаходити не збираємося. Проте ми переконані, що реформи, які до сьогоднішнього дня пропонувалися і в рамках яких влада збиралася вигнати людей з рідних сіл і міст, нам не потрібні» - сказав віце-прем`єр.

При цьому, відповідаючи на запитання журналіста, чи не є це «каменем в город» Романа БЕЗСМЕРТНОГО (в уряді Юлії ТИМОШЕНКО був Р.БЕЗСМЕРТНИЙ був віце-прем`єром з питань адміністративно-територіальної реформи - УНІАН), В.РИБАК відповів: «Давайте не переходитимемо на особи. Просто для того, щоб проводити реформи, а тим паче такого концептуального масштабу, треба спершу хоча б з ученими порадитися».

На його думку, до проведення адміністративної реформи необхідно провести безліч консультацій, дізнатися думку експертів щодо того чи іншого її варіанту, а також закріпити за конкретним органом відповідальність за проведення цієї реформи.

«Почнемо з того, що на сьогодні в країні немає жодного органу, який би займався регіональною реформою. Сьогодні уряд не тільки наполягає на збільшенні частки місцевих бюджетів, а й ініціює створення департаменту, котрий працюватиме над усіма цими проблемами. Тим самим ми й збираємося відповісти на запитання, що ж необхідно одержати на виході адміністративної реформи. Створюватимемо свою концепцію» - зазначив В.РИБАК.

Він також повідомив, що не знайомий з концепцією адмінреформи, підготовленою Р.БЕЗСМЕРТНИМ і в той же час не зміг розповісти про конкретні плани діючого уряду щодо проведення вищезазначеної реформи. «Не знайомий я з його (БЕЗСМЕРТНОГО - УНІАН) концепцією. І у мене ще немає готових відповідей на ваші запитання. В усьому потрібно детально розібратися. У будь-якому разі, досвід, на який спирався Роман Петрович, для нас неприйнятний. Я не хочу просто кидатися словами і говорити, скільки в Україні має бути областей. Треба вникнути в економіку кожного регіону. Вона скрізь різна. Головне, що я зараз не збираюся пускати в народ якісь чутки і лякати. Але сказати, що нам необхідно зробити країну керованою, я можу. Має бути максимум три-чотири рівні управління: центр, регіон, місто і щось іще», - сказав В.РИБАК.