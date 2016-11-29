Мешканці окупованого Криму занепокоїлись через скупчення російської військової техніки – ЗМІ (відео)

У Керчі мешканці міста занепокоїлись через колони російської військової техніки, передає KERCH.COM.RU.

Видання зазначає, що у місті помітили багато російської техніки на вулицях міста.

«Жителі вулиці Будьонного … повідомили редакції, що весь день під їхніми вікнами стоїть колона військової техніки. Керчани були заінтриговані і стурбовані тим, що трапилося, проте приблизно о 16:00 автомобілі попрямували в сторону виїзду з міста», - йдеться у повідомленні видання.

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Крім того колони техніки також були і в Сімферополі, повідомляє «ZN.UA» з посиланням на блогера із Сімферополя.

При цьому, як пише видання, у соцмережах мешканці окупованого півострова висловлюють занепокоєння через рух російської військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Росавіації заявили, що "Україна в односторонньому порядку" нібито прийняла рішення провести ракетні стрільби в "суверенному повітряному просторі РФ у районі Криму", де здійснюються польоти цивільних та державних повітряних суден.

"В порушення всіх міжнародних угод Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення про проведення ракетних стрільб в суверенному повітряному просторі Російської Федерації в районі польотної інформації "Сімферополь". 24 листопада 2016 року Україною було видано НОТАХ (авіаційне повідомлення) про активування небезпечних зон у повітряному просторі у зв'язку з планованими 1 і 2 грудня 2016 року ракетними стрільбами", - йшлося в повідомленні.

Російське відомство, у свою чергу, вимагає негайно скасувати дане рішення.