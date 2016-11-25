РФ звинуватила Україну в намірах провести ракетні стрільби в районі окупованого Криму

Про це повідомили в Росавіації.

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"В порушення всіх міжнародних угод Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення про проведення ракетних стрільб в суверенному повітряному просторі Російської Федерації в районі польотної інформації "Сімферополь". 24 листопада 2016 року Україною було видано НОТАХ (авіаційне повідомлення) про активування небезпечних зон у повітряному просторі у зв'язку з планованими 1 і 2 грудня 2016 року ракетними стрільбами", - говориться в повідомленні.

Російське відомство, у свою чергу, вимагає негайно скасувати дане рішення.

Варто відзначити, що в повідомленні, оприлюдненому Росією, яка анексувала Крим, спираються на нормативи міжнародного права.