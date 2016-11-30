Захоплення судна біля берегів Беніну: у Лаврова повідомляють про українців і росіян на борту
Біля берегів Беніну, ймовірно, захоплено судно c громадянами України та Росії на борту.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
«За наявними даними, 29 листопада, ймовірно, було захоплено грецьке судно під панамським прапором із 18 росіянами й двома громадянами України на борту», - сказала Захарова.
За її словами, судно перебувало раніше на рейді в територіальних водах Беніну. В проясненні ситуації бере участь Посольство Росії в Беніні, що підтримує всі необхідні контакти з владою цієї держави, та інші російські компетентні відомства, додала вона.
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При цьому Захарова зазначила, що поки бенінська сторона не підтвердила факт збройного захоплення судна піратами.
«Ми, безумовно, продовжимо не просто стежити за ситуацією, а тримати її на контролі», - сказала вона.