Захоплення судна біля берегів Беніну: у Лаврова повідомляють про українців і росіян на борту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«За наявними даними, 29 листопада, ймовірно, було захоплено грецьке судно під панамським прапором із 18 росіянами й двома громадянами України на борту», - сказала Захарова.

За її словами, судно перебувало раніше на рейді в територіальних водах Беніну. В проясненні ситуації бере участь Посольство Росії в Беніні, що підтримує всі необхідні контакти з владою цієї держави, та інші російські компетентні відомства, додала вона.

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При цьому Захарова зазначила, що поки бенінська сторона не підтвердила факт збройного захоплення судна піратами.

«Ми, безумовно, продовжимо не просто стежити за ситуацією, а тримати її на контролі», - сказала вона.