МЗС поки не підтвердило захоплення українських громадян біля Беніну

Про це в коментарі УНІАН сказала представник консульської служби МЗС України Ореста Старак.

«Ми з’ясовуємо цю інформацію через наше посольство. Підтвердження цього факту ми не маємо, сподіваємося впродовж найближчих кількох годин отримати якусь інформацію - спростовану або підтверджену», - сказала Старак.

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Як повідомляв УНІАН, за даними офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, біля берегів Беніну ймовірно захоплено судно c громадянами України та РФ на борту.

"За наявними даними, 29 листопада, ймовірно, було захоплено грецьке судно під панамським прапором із 18 росіянами й двома громадянами України на борту", - сказала Захарова.

За її словами, судно перебувало раніше на рейді в територіальних водах Беніну. В проясненні ситуації бере участь Посольство Росії в Беніні, що підтримує всі необхідні контакти з владою цієї держави, та інші російські компетентні відомства, додала вона. Захарова зауважила, що поки бенінська сторона не підтвердила факт збройного захоплення судна піратами.