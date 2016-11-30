В Одесі суд заарештував двох затриманих на хабарі співробітників "Воєнторгсервісу"

Приморський районний суд Одеси визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 4 млн грн кожному двом працівникам держпідприємства «Воєнторгсервіс», які були затримані під час отримання хабара в розмірі 75 тис. дол.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці суд призначив за клопотанням військової прокуратури Одеського гарнізону двом посадовим особам місцевої філії державного підприємства Міноборони «Воєнторгсервіс», які були затримані 25 листопада за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.

Як зазначила Стекачова, як альтернативу судом визначено можливість внесення застави в розмірі 4 млн 134 грн для кожного.

Прес-секретар додала, що слідчі військової прокуратури Одеського гарнізону спільно з працівниками УСБУ в Одеській області затримали зловмисників в одному з одеських ресторанів під час отримання першої частини неправомірної вигоди (по 5 тис. дол. з 15 підприємців) за продовження договорів оренди контейнерів зазначеного державного підприємства, розташованих на ринку «7 кілометр».

Загалом планувалося отримати по 20 тис. дол. від 45 підприємців.

«Під час обшуків за місцем проживання в одного з фігурантів справи, який до призначення на посаду в серпні 2016 року майже 10 років вважався безробітним, правоохоронцями виявлено 77 тис. дол. і 20 тис. євро, в іншого підозрюваного - 47 тис. дол.», - розповіла Стекачова.

На виявлені кошти накладено арешт з метою подальшої конфіскації.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Одесі під час отримання 75 тис. дол. хабара було затримано двох співробітників державного підприємства Міністерства оборони «Воєнторгсервіс».

Загалом зловмисники планували отримати майже 1 млн дол. - по 20 тис. дол. від 45 підприємців.