В Одесі на хабарі в 75 тисяч доларів затримано співробітників "Воєнторгсервісу"

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачева, 25 листопада військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України спільно з обласним управлінням СБУ викрито посадових осіб місцевої філії держпідприємства Міністерства оборони «Воєнторгсервіс».

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"Встановлено, що за продовження договорів оренди контейнерів державного підприємства, розташованих на промринку "7 кілометр", вищевказані особи вимагали хабарі у підприємців", - сказала Стекачева.

Загалом зловмисники планували отримати по 20 тис. дол. від 45 підприємців. У цілому вони сподівалися отримати майже 1 млн дол.

"Безпосередньо під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. - по 5 тис. з 15 підприємців - правоохоронцями затримано двох посадових осіб зазначеного держпідприємства", - сказала прес-секретар.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманим особам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (хабарництво) КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.