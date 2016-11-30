В Миколаєві затримано в.о. директора "Миколаївоблтеплоенерго" за підозрою у привласненні більше 4 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ області, підозрюваного затримали 30 листопада під час засідання бюджетної комісії обласної ради.

«Після оголошення чиновнику про підозру буде підготовлено подання про його відсторонення із займаної посади», - повідомили в відомстві.

Зокрема, оперативники СБУ викрили механізм привласнення посадовцем близько 2,5 млн грн на встановленні лічильників та ще близько 2 млн грн - на обслуговуванні та ремонті котельного обладнання.

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«У серпні СБУ ініціювала перевірку Державною фінансовою інспекцією діяльності комунального підприємства, яка у листопаді підтвердила факти привласнення грошей посадовцем», - підкреслили в СБУ.

За матеріалами УСБУ Бородіну оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв УНІАН, Миколаївська облрада збереться на позачергову сесію 7 грудня щоб заслухати результати фінансового аудиту «Миколаївоблтеплоенерго».

Довідка УНІАН. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» - спеціалізоване підприємство, яке виконує комплекс робіт з теплопостачання в місті Миколаєві та місті Очакові.

Станом на середину листопада, підприємство мало заборгованість з зарплати перед працівниками у розмірі 9,6 млн грн.

У жовтні управління СБУ в Миколаївській області повідомило про початок кримінального провадження за фактом розкрадання 2,5 млн грн чиновниками «Миколаївоблтеплоенерго» під час проведення робіт з встановлення побудинкових лічильників.