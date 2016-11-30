Два літаки АН-32П повернулися до України після гасіння пожеж в Ізраїлі

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, два літаки АН-32П прибули у міжнародний аеропорт “Київ” сьогодні, 30 листопада, о 18:21.

Перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький подякував екіпажам за сумлінне та високопрофесійне виконання поставлених перед ними завдань.

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“Працювати доводилося в складних умовах, зокрема в гірській місцевості. Проте наші авіатори вкотре підтвердили свій професіоналізм та здатність ліквідовувати масштабні пожежі не лише на території України, але й за кордоном”, - зазначив Мельчуцький.

За даними ДСНС, уряд Держави Ізраїль також відзначив роботу українських екіпажів та вручив авіаторам сертифікат за участь у гасінні пожеж.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в околицях Хайфи у п'яти місцях сталися пожежі. Спочатку горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі.

Того ж дня Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю у зв’язку з масштабними пожежами.

Україна відправила до Ізраїлю два літаки «АН-32П» Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання допомоги у гасінні пожеж.

27 листопада протипожежна служба Ізраїлю повідомила, що всі пожежі погашено.