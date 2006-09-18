В авіакатастрофі під Києвом загинув гендиректор „Тойота-центр Дніпропетровськ Алмаз Мотор”

В авіакатастрофі 17 вересня загинув генеральний директор фірми „Тойота-центр Дніпропетровськ Алмаз Мотор” Сергій Мірошниченко.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в Київській області, поблизу населеного пункту Крюковщина Києво-Святошинського району, впав легкомоторний спортивний літак Л-200 «Морава». Літак, що здійснював рейс за маршрутом аеродром м. Києва "Чайка" - аеродром м. Дніпропетровська "Кам`янка", впав між населеними пунктами Вишневе і Жуляни, за 20 м від залізничної колії.

На борту літака було четверо осіб. Унаслідок падіння літака вони всі загинули, також був травмований житель м. Вишневе, який намагався загасити палаючі уламки до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів МНС. Постраждалому надали першу медичну допомогу, й у важкому стані з опіками третього ступеня тяжкості направили до реанімаційного опікового відділення Київської обласної клінічної лікарні №1.

Експлуатантом і власником судна був загиблий в катастрофі С.Мірошниченко - генеральний директор фірми „Тойота-центр Дніпропетровськ Алмаз Мотор”, в авіакатастрофі також загинула його дружина.

За даними Мінтрансу, попередня причина авіакатастрофи – відмова лівого двигуна.

Як наголошується в повідомленні, літак був зареєстрований в асоціації „Аероклуб України”, технічний огляд був проведений у травні ц.р. Судно мало дійсну льотну придатність до польотів.

Дозвіл на виконання польоту був наданий районним центром управління повітряного руху.

Розслідування причин авіакатастрофи проводить комісія Державіаслужби.

За фактом падіння літака правоохоронними органами проводиться розслідування.