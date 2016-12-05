У Київській області екс-співробітника МВС засудили до 9 років за смертельну ДТП - прокуратура

Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, досудовим слідством установлено, що чоловік, у вечірній час доби, рухаючись по автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржищів, перебуваючи в правій смузі, виконуючи поворот наліво, зіткнувся з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса померли, ще троє - зазнали тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

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Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами що спричинило смерть кількох осіб) КК України.

«Під час судового розгляду обвинувачений намагався умисно уникнути кримінальної відповідальності, імітуючи психічні розлади, однак завдяки наполегливості процесуального керівника, повторна комплексна, стаціонарна судово-психіатрична експертиза встановила, що обвинувачений є осудним, а його імітація тяжкого психічного розладу є проявами захисної поведінки», - наголосили у прокуратурі.

За результатами судового розгляду колишнього працівника міліції засуджено до 9 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Засудженого взято під варту в залі суду.