"Тут правил немає – йде війна": головлікар госпіталю Дніпра розповів про порятунок бійця АТО
16:20, 06 грудня 2016Суспільство
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У госпіталі Дніпра ім. Мечникова рятують життя бійця АТО, який отримав поранення поблизу Широкиного.
У госпіталі Дніпра впевнені, що боєць АТО виживе / УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головлікар госпіталю Сергій Риженко.
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"У фронтовому степу поблизу Широкиного Антон при мінометному обстрілі відчув сильний удар, як молотком в потилицю. Град осколків поранили голову. Доставили у Мечникова. Операція півтори години, успішна. Резекція многооскольчатого перелому лобної кістки, видалення кісткових відламків, мозкового детриту. Пластика твердої мозкової оболонки основи черепа, пошкодження очей", - зазначив він.
За його словами, колеги в госпіталі впевнені, що боєць виживе.
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