"Тут правил немає – йде війна": головлікар госпіталю Дніпра розповів про порятунок бійця АТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головлікар госпіталю Сергій Риженко.

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"У фронтовому степу поблизу Широкиного Антон при мінометному обстрілі відчув сильний удар, як молотком в потилицю. Град осколків поранили голову. Доставили у Мечникова. Операція півтори години, успішна. Резекція многооскольчатого перелому лобної кістки, видалення кісткових відламків, мозкового детриту. Пластика твердої мозкової оболонки основи черепа, пошкодження очей", - зазначив він.

За його словами, колеги в госпіталі впевнені, що боєць виживе.