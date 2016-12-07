У Києві можуть не ввести загальний карантин через грип - ЗМІ

У Києві карантин у школі чи в дитячому садку будуть оголошувати лише при відсутності 20% кількості дітей через захворювання на грип та ГРВІ.

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ГУ Держпродстпоживслужби в Києві звернулося до голови КМДА Віталія Кличка з проханням дати доручення Департаменту освіти, науки, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), головам районних держадміністрацій в Києві і пропонує, щоб школи і дитячі сади закривалися на карантин в залежності від епідеміологічної ситуації. Про це пише ZN.UA.

Згідно з цим положенням, відповідне рішення будуть приймати місцеві органи влади спільно з адміністрацією навчальних закладів. "Забезпечити інформування місцевих органів виконавчої влади та влади місцевого самоврядування з метою прийняття ними рішень про призупинення навчально-виховного процесу при відсутності 20% загальної кількості учнів через захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції", - йдеться в тексті звернення.

Раніше школи на карантин закрили в Сумах та Чернівцях.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Чернівецькій областях України і Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги.