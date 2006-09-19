У Севастополі висадилися війська НАТО

Сьогодні у Севастополі на базі Військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова розпочинається командно-штабне комп’ютерне навчання в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” “Кооператив Марлін - 2006”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до навчання залучено військовослужбовців з восьми країн-членів НАТО - Болгарії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Польщі, Словенії і Туреччини, шести країн-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру” - Албанії, Азербайджану, Росії, України, Хорватії, та Фінляндії, а також двох країн Середземноморського діалогу - Алжиру та Ізраїлю.

Крім того, як спостерігачі на навчаннях будуть присутні представники двох країн Стамбульської ініціативи в галузі співробітництва - Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Загальне керівництво навчанням “Кооператив Марлін-2006” здійснюватиме командувач компонентом Об’єднаних ВМС НАТО в Нортвуде (Велика Британія) адмірал сер Джеймс БЕРНЕЛЛ-НАДЖЕНТ.

Країни-члени НАТО на “Кооператив Марлін – 2006” будуть в основному представлені інструкторами, а група військовослужбовців із країн-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру” складається з більш ніж 50 учасників.

Мета проведення навчання полягає у відпрацюванні оперативної сумісності країн-членів НАТО з країнами-партнерами. Зокрема, за допомогою комп’ютерних технологій на “Кооператив Марлін-2006” відпрацьовуватимуться питання безпеки на підводних човнах, кораблях, літаках і вертольотах, пошуку й порятунку аварійного підводного човна, організації заправлення пальним у море, евакуації цивільних осіб у порту, безпеці стоянок кораблів і суден у місцях базування і на переході морем.

В ході маневрів з метою поглиблення оперативної сумісності між країнами НАТО і країнами-партнерами офіцери країн-членів Альянсу передаватимуть своїм колегам знання щодо існуючих в НАТО концепцій і порядку здійснення дій. У перспективі, після придбання теоретичних знань, учасники навчання зможуть практично застосувати отримані навички в ході підготовки і проведення операцій з реагування на кризову ситуацію.

Як зазначили в Міноборони, військова техніка та озброєння під час проведення навчання задіяні не будуть.

Командно-штабне комп’ютерне навчання в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” “Кооператив Марлін – 2006” триватиме до 28 вересня.