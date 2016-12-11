У Житомирській області прикордонники затримали 9 нелегальних копачів бурштину

У Житомирській області прикордонники затримали дев'ять нелегальних копачів бурштину, вилучивши у них автомобіль і знаряддя видобутку бурштину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України, сьогодні в рамках комплексних заходів щодо профілактики та недопущення видобутку бурштину прикордонники відділу "Копище" спільно з співробітниками поліції неподалік від державного кордону виявили автомобіль "ГАЗ-66" і затримали дев'ятьох громадян України.

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Під час огляду транспортного засобу в ньому було виявлено знаряддя для видобутку бурштину - мотопомпа та 20 рукавів до неї.

В подальшому було встановлено, що ці громадяни намагалися незаконно видобувати бурштин.

За фактом порушення правил охорони або використання надр, передбачених статтею 240 КК України, було направлено повідомлення до обласної поліції, також було передано автомобіль та знаряддя видобутку бурштину.