6 грудня у дев’яти містах України - святкові феєрверки

6 грудня з нагоди 17-ї річниці Збройних Сил України в 9-ти містах України відбудуться святкові феєрверки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, проведення феєрверків передбачене відповідним наказом міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА.

Як зазначив у своєму наказі глава оборонного відомства, 6 грудня в нашій державі відзначатиметься свято – День Збройних Сил України. В цей день у 1991 році з прийняттям закону України “Про Збройні Сили України” почався відлік новітньої історії українського війська, яке розбудовувалося разом з державою.

“У повсякденній ратній службі на полігонах, у повітрі й на морі особовий склад Збройних Сил підвищує бойову майстерність, демонструючи при цьому патріотизм, професіоналізм і високу відповідальність.

Сьогодні Збройні Сили України – це міцний кадровий, технічний та інтелектуальний потенціал держави, який є гарантом суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України”, - наголошується у наказі міністра оборони.

З нагоди 17-ї річниці Збройних Сил України Ю.ЄХАНУРОВ наказав організувати проведення 6 грудня о 18.00 святкові феєрверки двадцятьма залпами у столиці, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Дніпропетровськ, Рівне та Житомир.