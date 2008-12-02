Долар на міжбанку - 7,245/7,435 грн.
11:15, 02 грудня 2008Суспільство
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Учора Нацбанк на ринок не виходив
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,2450/7,4350 грн., ціни на російську валюту становили 0,2510/0,2620 грн., котирування по євро-гривні пішли вниз – 9,1200/9,3650 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову впали - 1,2591/1,2593 дол. США (понеділок - 1,2675/1,2677).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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