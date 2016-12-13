Російський блогер попросив про статус біженця в Україні

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

"46-річний чоловік звернувся до прикордонного наряду із заявою про бажання отримати статус біженця в Україні. У ході бесіди він заявив, що є блогером, а за свою активну громадянську діяльність та релігійні уподобання зазнавав у Росії переслідувань", - йдеться у повідомленні.

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Після оформлення відповідних документів громадянина РФ направлено до управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський активіст Роман Рословцев, який попросив політичного притулку в Україні, намагатиметься потрапити на військову службу до Національної гвардії, або добровольчого батальону.