Російський блогер попросив про статус біженця в Україні

13:23, 13 грудня 2016
Суспільство
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У пункті пропуску "Нові Яриловичі" Чернігівської області блогер з РФ попросив про надання йому статусу біженця. 

Прикордонники розповіли про блогера з РФ, який просив про статус біженця / Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

"46-річний  чоловік звернувся до прикордонного наряду із заявою про бажання отримати статус біженця в Україні. У ході бесіди він заявив, що є блогером, а за свою активну громадянську діяльність та релігійні уподобання зазнавав у Росії переслідувань", - йдеться у повідомленні. 

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Після оформлення відповідних документів громадянина РФ направлено до управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський активіст Роман Рословцев, який попросив політичного притулку в Україні, намагатиметься потрапити на військову службу до Національної гвардії, або добровольчого батальону.

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Теги: #Росія#статус#блогер#біженець