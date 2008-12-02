Луценко підозрює пастора Черновецького в афері на $100 мільйонів

12:48, 02 грудня 2008
Суспільство
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Рахунки Кінгз Кепітал арештовані

У міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА є підстави стверджувати, що пастор “Посольства Божого” Сандей АДЕЛАДЖА замішаний у фінансовій схемі групи «Кінгз Кепітал». Про це глава МВС сказав в інтерв`ю газеті “Дело”, опублікованому в №221 від 2 грудня 2008 р.

“Виходячи з матеріалів слідства, є підстави стверджувати, що пастор Сандей АДЕЛАДЖА сам замішаний у цій схемі. Сподіваюся, на відкритому судовому процесі громадськість зможе переконатися в цьому. Думаю, що громадянин БАНДУРЧЕНКО і троє громадян, відпущених під підписку про невиїзд, були тільки виконавцями в цій афері. Для нас головне — встановити посередників, організаторів і одержувачів украдених мільйонів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і також повідомив, що рахунки «Кінгз Кепітал» заарештовані. «Крім того, слідство пройшло довгу процедуру розкриття банківської таємниці. І тепер працюємо по рахунках», - сказав він.

Міністр повідомив, що майно цієї організації також заарештоване і накладена заборона на його відчуження.

Як повідомляв УНІАН, столична міліція затримала керівника фінансової компанії «Кінгз Кепітал» за звинуваченням у шахрайстві з коштами громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви від майже 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал» не можуть одержати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти.

Він проінформував, що міліція має в своєму розпорядженні інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України. Сума коштів, одержаних від громадян, перевищує 100 млн. доларів».

 

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