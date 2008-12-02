З даху вагону поїзда Львів-Харків зняли п'яного «пасажира»

У Полтавській області, на станції Лубни, з даху вагону поїзда «Львів-Харків» зняли 25-річного п`яного «пасажира».

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Полтавській області, 1 грудня під час зупинки пасажирського поїзда №112 «Львів-Харків» на даху першого вагону було помічено людину. Співробітники міліції спільно з рятувальниками зняли його з даху. 25-річний молодик перебував у стані алкогольного сп`яніння. Він розповів, що мав намір доїхати до Харкова.

Затриманого направили до райвідділу міліції для з`ясування обставин.