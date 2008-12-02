Нафтогаз попросив у Газпрому поблажки

НАК "Нафтогаз України" попросив відтермінувати виплату боргу за постачання газу. Про це повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.

"Суму українські колеги поки що просили не називати, але вони не розрахувалися повністю і попросили відтермінувати борг", - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що до 1 грудня українська сторона мала виплатити близько 500 млн. дол. з боргу в 2,4 млрд. дол. Терміни, на які "Нафтогаз" просить перенести виплату боргу, він не назвав.

За його словами, сторони продовжать переговори в середу, 3 грудня.

Сьогодні українська делегація на чолі з головою правління української компанії Олегом ДУБИНОЮ веде переговори в "Газпромі".

НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 25 листопада домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частину боргу за жовтень.

У неділю С.КУПРІЯНОВ повідомив, що "Газпром" уже одержав першу частину українського боргу за постачання газу, і якщо в понеділок Україна погасить заборгованість за вересень і частину жовтня, у вівторок розпочнуться переговори про подальшу співпрацю.

Минулого тижня було відомо, що українська компанія "Нафтогаз" змогла придбати і перевести на рахунки RosUkrEnergo близько 100 млн. дол. з 500 млн. дол., обіцяних до переказу на 1 грудня 2008 року.

У середу, 26 листопада, перший заступник голови правління української компанії Ігор ДІДЕНКО уточнив, що до кінця тижня "Нафтогаз" планує виплатити борг посереднику RosUkrEnergo за вересень у сумі 380 млн. дол. і почати виплачувати борг за жовтень. При цьому в українській компанії днями також заявляли про складнощі з купівлею доларів для погашення боргу.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 мільярда доларів. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, які купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який був укладений 14 березня 2008 року. На сьогодні RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 долара за тисячу кубометрів. В Україну постачається середньоазіатський газ.