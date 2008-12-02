Нафтогаз попросив у Газпрому поблажки
Дубина перебуває у Москві
|Сергій КУПРІЯНОВ
"Суму українські колеги поки що просили не називати, але вони не розрахувалися повністю і попросили відтермінувати борг", - сказав він.
С.КУПРІЯНОВ нагадав, що до 1 грудня українська сторона мала виплатити близько 500 млн. дол. з боргу в 2,4 млрд. дол. Терміни, на які "Нафтогаз" просить перенести виплату боргу, він не назвав.
За його словами, сторони продовжать переговори в середу, 3 грудня.
Сьогодні українська делегація на чолі з головою правління української компанії Олегом ДУБИНОЮ веде переговори в "Газпромі".
НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 25 листопада домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частину боргу за жовтень.
У неділю С.КУПРІЯНОВ повідомив, що "Газпром" уже одержав першу частину українського боргу за постачання газу, і якщо в понеділок Україна погасить заборгованість за вересень і частину жовтня, у вівторок розпочнуться переговори про подальшу співпрацю.
Минулого тижня було відомо, що українська компанія "Нафтогаз" змогла придбати і перевести на рахунки RosUkrEnergo близько 100 млн. дол. з 500 млн. дол., обіцяних до переказу на 1 грудня 2008 року.
У середу, 26 листопада, перший заступник голови правління української компанії Ігор ДІДЕНКО уточнив, що до кінця тижня "Нафтогаз" планує виплатити борг посереднику RosUkrEnergo за вересень у сумі 380 млн. дол. і почати виплачувати борг за жовтень. При цьому в українській компанії днями також заявляли про складнощі з купівлею доларів для погашення боргу.
За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 мільярда доларів. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, які купують російський газ.
Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.
Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який був укладений 14 березня 2008 року. На сьогодні RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 долара за тисячу кубометрів. В Україну постачається середньоазіатський газ.