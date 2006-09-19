Могилевська влаштувала на Майдані стриптиз (фото)

10-річчя каналу "Інтер" відзначили не просто концертом російських та українських зірок на Майдані, але й імпровізованим стриптизом від Наталі Могилевської.

Під час виступу з ведучої програми "Шанс" злетіла сукня і перші ряди глядачів побачили зоряну попу співачки, пише "Блик".

На питання, чи не був "стриптиз" запланованим трюком, Могилевська вигукнула: "Таке захочеш – не сплануєш!".

Втім, коли в Могилевскої оголилася попа, співачка думала не про сукню, а "про туфлю, що вдруге злетіла і застрягла в ґратах вітродуву".

Як виявилося, вбрання було із кліпу "Відправила message" – воно спеціально було зроблено з легкою застібкою.

"За сюжетом, його зриває таксі, що проїжджає повз, і намотує на колесо. І щоб мене не намотало разом із сукнею – застібку зробили слабкою. А я забула про це й одягла сукню на концерт", - пояснила Могилевська.

Реакція колег була відповідною: "За кулісами усі ржали...". "Ну і я разом з ними. А ще мені сказали, що я дуже схудла", - стверджує співачка.

"А сукня... Ну злетіла... Смішно стало...", - додала вона.

Обділеним у такому спецвиступі виявився бой-френд Могилевської – Єгор. Він був єдиним, хто нічого не бачив.

"Єгор був за сценою і дивився виступ по монітору. А там мене було видно тільки до половини – нижче пояса в цей момент не знімали. Він нічого не зрозумів, але коли дізнався... Теж реготав", - зізнається співачка.

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