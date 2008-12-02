СБУ: Фронт "Севастополь-Крим-Росія" вчинив злочин проти України

Служба безпеки України пред’явила двом керівникам народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» обвинувачення в посяганні на територіальну цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Двом особам, які входили до цієї організації, пред’явлено обвинувачення», - сказав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в даний час розслідування у справі триває.

Водночас він зауважив, що відповідні державні установи надали висновок про те, що організація «Севастополь-Крим-Росія» проводила діяльність, «спрямовану на посягання на територіальну цілісність нашої держави. А відтак найближчим часом справа буде передаватися в суд не за фактом, не проти організації, а проти конкретних осіб, які закликали до зміни територіальної цілісності (України)».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що слідство проситиме суд призначити обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада прес-центр Служби безпеки України повідомив про завершення процесуальних дій у кримінальній справі, порушеній слідчими підрозділами СБУ за ознаками злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України за фактом публічних закликів до порушення територіальної цілісності держави членами об`єднання «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія».

У свою чергу, координатор народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій ПОД`ЯЧІЙ заявив, що вважає себе не винуватим у посяганні на територіальну цілісність України. Він також не виключив, що незабаром можуть бути пред`явлені звинувачення комусь із його соратників.