Обама: США терміново потрібний новий план

Обраний президент США Барак Обама заявив у вівторок, що США для відновлення зростання економіки країни необхідно терміново прийняти новий план, який включатиме створення робочих місць і скорочення податків.

"Для подолання цієї кризи і зниження обтяжливих для наших платників податків нам потрібні дії, і дії просто зараз. А це означає ухвалення для Волл-стріт і головної вулиці плану економічного відновлення, який знову запустить нашу економіку, допоможе зберегти або створити нові 2,5 мільйона робочих місць, покладе податкові скорочення в кишеню середнього класу, який зазнає великих труднощів, а також внесе перший внесок до інвестицій, які нам потрібні для створення міцної економіки на багато років вперед", - заявив Обама, виступаючи у Філадельфії (штат Пенсильванія) на зустрічі Національної асоціації губернаторів американських штатів.

Обама попередив губернаторів, що через фінансову кризу в економіці труднощі будуть у переважної кількості американських штатів.

"41 штат, ймовірно, зіткнеться з бюджетним дефіцитом в цьому або наступному році", - сказав він і додав, що через брак бюджетних коштів губернатори цих штатів постануть перед вибором "між приборканням витрат і збільшенням податків".

Обама наголосив, що вважає вироблення нового пакету стимулювання економіки США спільним проектом федерального уряду країни та губернаторів американських штатів.

"Як президентом, я не просто проситиму губернаторів нашої країни допомогти в реалізації плану відновлення економіки. Я проситиму вас допомогти розробити цей план, тому що, вислухавши наших губернаторів, ми зробимо те, що буде правильним не тільки для наших штатів, а й те, що буде правильним для всієї країни", - цитує РІА "Новости".