СБУ обіцяє знайти, хто "засвітив" постачання зброї до Грузії

Служба безпеки України сподівається найближчим часом завершити розслідування кримінальної справи про розголошення державної таємниці у зв’язку з інформацією про постачання Україною зброї до Грузії і передати її до Генпрокуратури.

Про це в інтерв’ю журналістам в Києві заявив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Там досить швидко йде розслідування”, - сказав він. “Я думаю, якщо слідчий вирішить ще раз допитати КОНОВАЛЮКА, якщо ж ні, то, я думаю, ми закінчимо це розслідування і справа буде передана (до суду)… Якщо ми вийдемо на особу, і він (виявиться – УНІАН) народний депутат, то будемо передавати в Генеральну прокуратуру і будемо чекати, чи буде від неї подання на Верховну Раду (про дачу згоди щодо притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності – УНІАН)”, - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачань до Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти постачань до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки Україною зброї до Грузії.

12 листопада слідчим Служби безпеки було викликано на допит В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.

17 листопада Служба безпеки України заявила, що всі необгрунтовані твердження та припущення В.КОНОВАЛЮКА щодо поставок товарів військового призначення до Грузії не відповідають дійсності та є інсинуаціями, спрямованими на шкоду національній безпеці України.