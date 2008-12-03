Експорт нафти з Росії різко скоротився

Експорт російської нафти в листопаді 2008 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 17,6%, пише газета "Коммерсант" з посиланням на дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу (ЦДУ ПЕК).

Причиною цього стало високе експортне мито, яке в умовах глобальної фінансової кризи та падіння цін на нафту зробило експорт збитковим для нафтових компаній.

Видобування нафти в листопаді 2008 року скоротилося на 0,3%- з 40,3 до 40,2 млн тонн. З початку року цей показник знизився на 0,5% порівняно з минулим роком. За перші 11 місяців 2008 видобування становило 447,36 млн тонн нафти проти 449,7 млн тонн нафти на рік раніше.

Проте, за даними ЦДУ ПЕК, експорт на нафтопереробні заводи Білорусі, України та Казахстану в листопаді збільшився на 6,9%- до 2,91 млн тонн. На російських заводах переробка нафти зросла на 4,5%до 20,65 млн тонн.

Ціни на нафту з початку 2008 року практично безперервно росли та досягли рекордної позначки в 147 доларів за баррель до середини липня, нагадує Лента.ру. Після цього нафта почала дешевшати, а її вартість знизилася більш як на 60%. 3 грудня в системі електронних торгів нью-йоркської товарної біржі NYMEX нафта торгувалася трохи дорожче 47 доларів за баррель.

У листопаді було відзначено і зниження видобування, експорту та переробки інших енергетичних ресурсів. Так, експорт газу "Газпромом" скоротився на 21%, пише газета "Ведомости". Це вже другий місяць, коли експортні показники газової монополії знижуються - у жовтні 2008 року цей показник упав на 8%. Видобування газу скоротилося на 2,4%до 54,4 мільярдів кубометрів з жовтня цього року і на 6,6% з листопаду минулого року.