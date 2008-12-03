Нацбанк ще послабив гривню

Курс гривні щодо долара США, встановлений Національним банком України, сьогодні знизився на 9 копійок - до 7,23 грн./дол. Готівковий курс придбання долара сьогодні в комерційних банках Києва зафіксований в середньому на рівні 7,20 грн./дол., продажу – 7,50 грн./дол.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені наступні курси гривні до долара:

«Ощадбанк»: купівля – 7,20 грн./дол., продаж – 7,24 грн./дол.;

«Родовід Банк»: купівля – 7,20 грн./дол., продаж – 7,80 грн./дол.;

«Укргазбанк»: купівля – 7,20 грн./дол., продаж – 7,50 грн./дол.;

«Уксоцбанк»: купівля – 7,15 грн./дол., продаж – 7,35 грн./дол.;

«ОТП Банк»: купівля – 7,10 грн./дол., продаж – 7,30 грн./дол.

«Укрексімбанк»: купівля – 7,25 грн./дол., продаж – 7,46 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, з 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді і жовтні ц.р., відповідно.