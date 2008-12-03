На полюванні загинув співробітник Держслужби охорони

11:57, 03 грудня 2008
Суспільство
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Одного з учасників узяли під варту

У Сумській області під час полювання загинув співробітник Державної служби охорони у званні молодшого сержанта. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління МВС України в Сумській області з питань кадрового забезпечення Сергій ТЕРЕЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, трагедія сталася у суботу, 29 листопада, коли троє співробітників ДСО були на полюванні в урочищі поблизу села Степанівка Сумського району. В результаті пострілу з рушниці один із них загинув.

«Поки що загибель людини розцінюється як нещасний випадок, але наразі всі обставини справи з’ясовує слідство. Проводяться балістичні експертизи», - розповів С.ТЕРЕЩЕНКО.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – "вбивство через необережність" (УНІАН: карається обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.)

Один із учасників полювання, з рушниці якого було зроблено фатальний постріл, для проведення слідчих дій узятий під варту, інший перебуває на підписці про невиїзд, повідомив С.ТЕРЕЩЕНКО.

 

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