У НКРЕ кажуть, що ціну на газ для населення підняли велінням Президента

Голова Національної комісії з регулювання електроенергетики Валерій КАЛЬЧЕНКО заявляє, що постанову НКРЕ про підвищення на 35% тарифів на газ для населення з 1 грудня було прийнято відповідно до Указу Президента для збалансування фінансового плану НАК «Нафтогаз України».

Про це В.КАЛЬЧЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На виконання Указу Президента України від 3 жовтня 2008 року, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки й оборони, Національна комісія ухвалила відповідне рішення про підвищення тарифів на газ для населення. Основна мета цього рішення – збалансувати фінансовий план НАК «Нафтогаз України», – сказав він.

Він додав, що НКРЕ мала багато дискусій з різними органами щодо виконання цього указу Президента, але, «на жаль, НКРЕ не одержала підтримки в цьому питанні від уряду, і Національна комісія як незалежний орган регулювання ухвалила відповідне рішення 25 жовтня 2008 року, видавши постанову про підвищення тарифів на 35%».

За його словами, загалом НКРЕ виконала указ Президента, але в деталях доопрацювала його вимоги.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом «Про хід виконання рішення РНБОУ від 1 лютого 2008 року «Про заходи зі стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», про ситуацію на ринку природного газу, а також щодо стану переговорів за умов імпорту російського природного газу для українських споживачів.

Відповідно до указу, НКРЕ рекомендувалося переглянути порядок формування і встановлення роздрібних цін на природний газ для населення шляхом затвердження з 15 жовтня 2008 року лише двох рівнів цін: а) за умови, що природний газ використовується для приготування їжі та підігрівання води й не використовується на опалення - 1326 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ); б) за умови, що природний газ використовується для опалення, приготування їжі та підігрівання води - 516 грн. за 1 тис. куб. метрів (з урахуванням сум ПДВ).

Нагадаємо, 25 жовтня НКРЕ на своєму засіданні ухвалила рішення про підвищення на 35% тарифів на газ для населення з 1 грудня.

НКРЕ ухвалила, зокрема, що споживачі першої категорії, які використовують не більш як 2,5 тис. кубометрів газу на рік, платитимуть у середньому 495 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності газових лічильників – 46,36 коп. за 1 кубометр, з урахуванням ПДВ, за відсутності газових лічильників – 53,16 коп.).

Друга категорія споживачів за умови споживання природного газу не більш як 6 тис. кубометрів на рік у середньому платитиме 737 грн. за 1 тис. кубів (за наявності газових лічильників 1 кубометра газу коштуватиме 73,2 коп., за відсутності лічильника – 80,52 коп.);

Третя категорія за умови, що об`єм споживання природного газу не перевищуватиме 12 тис. кубометрів на рік, у середньому платитиме 1 тис. 502 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності лічильників вартість одного кубометра газу становитиме 1 грн. 49,88 коп., за відсутності газового лічильника – 1 грн. 64,82 коп.).

Четверта категорія споживачів, чиї об`єми споживання природного газу перевищуватимуть 12 тис. кубометрів на рік, у середньому платитиме за 1 тис. кубометрів 1794 грн. (за наявності газового лічильника 1 кубометр спожитого газу коштуватиме 1 грн. 79,04 коп., за відсутності лічильника – 1 грн. 96,86 коп.).

10 листопада Міністерство юстиції зареєструвало цю постанову НКРЕ.

Передбачається, що споживачі безпосередньо почнуть платити за новими тарифами з 1 січня 2009 року.

Останній раз НКРЕ підвищувала роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення в серпні, вони набрали чинності з 1 вересня 2008 року.