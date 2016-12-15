Адвокат про переслідування Без'язикова: так армійське керівництво хоче приховати правду про Іловайський котел

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення на прес-конференції висловив адвокат Без’язикова Олег Веремієнко.

Він зазначив, що аргументи прокуратури щодо того, що нібито Без’язиков співпрацював у полоні з "ДНР", не витримують критики.

Адвокат пояснив, що російську військову форму без розпізнавальних знаків, а також зброю без набоїв його підзахисному видали в полоні для того, щоб спробувати завербувати іншого полоненого – підлеглого Без’язикова на прізвище Косинський. Веремієнко наголосив, що спроба вербування не вдалася, а залучили Без’язикова до неї під загрозою розправи.

Також він додав, що не варто довіряти свідку, який вказав, що Без’язиков добровільно співробітничав із терористами, оскільки є десятки людей, які були в полоні, і які готові посвідчити про невинуватість його підзахисного.

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На думку адвоката, є певні політичні сили, впливові особи, які були не зацікавлені у поверненні Без’язикова живим із полону.

"І вони дуже сильно засмутилися, коли він повернувся, оскільки він бачив Іловайський котел на власні очі, і його покази як старшого офіцера в цій справі (про Іловайський котел – УНІАН) є дуже важливими, як і покази інших офіцерів і 30-ї бригади, і 8-го армійського корпусу, й інших підрозділів, які були там. Тому що вже зараз переписують історію: кого там не було – тих нагороджують, підвищують у званні. А хто там справді був – про них забули. Я не можу звинуватити когось конкретно, але це ті люди, які покинули наших солдатів у котлі і втекли, і саме вони стоять за цим переслідуванням. І я не виключаю навіть підкупу цими особами чиновників із прокуратури, СБУ для того, щоби можливо навіть фізично знищити полковника Без’язикова", – сказав адвокат у відповідь на запитання щодо мотивів слідства переслідувати Без’язикова.