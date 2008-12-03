У Запоріжжі обікрали спортсменів з Кіпру

У Запоріжжі обікрали спортсменів збірної Кіпру з гандболу.

Як розповіли УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про інцидент надійшло до міліції минулої суботи після матчу збірних України і Кіпру в запорізькому палаці спорту "Юність", який кіпріоти програли з рахунком 21: 28.

"Спортсмени повідомили, що під час гри у них з роздягальні пропало 2 мобільних телефони і документи, і подали відповідну заяву в Орджонікідзевське РВВС м. Запоріжжя", - повідомили в міліції.

На сьогоднішній день, за словами співбесідника агентства, Орджонікідзевським РВВС за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України - "крадіжка". Ведеться слідство.

Водночас керівництво Федерації гандболу України, зокрема віце-президент Федерації Сергій ІВАНІСОВ, який відповідав за організацію матчу в Запоріжжі, стверджує, що під час гри нічого з роздягалень пропасти не могло, оскільки в підсобних приміщеннях ПС "Юність" були співробітники міліції, які впродовж всього матчу контролювали вхід до роздягальні.

"Я вважаю, що під час гри нічого не могло пропасти, оскільки роздягальні були під контролем співробітників міліції, і непоміченим потрапити до них було неможливо. Думаю, що телефони пропали до гри. Делегат європейської Федерації гандболу також відобразив у акті, що матч, зокрема, й у плані забезпечення правопорядку, охорони і безпеки було організовано на належному рівні", - повідомив С.ІВАНІСОВ.

Він також зазначив, що в ПС "Юність" різні змагання, зокрема й матчі міжнародного рівня, проводяться регулярно, але "впродовж 20 років нічого подібного не було".