Мама вбитого у полоні "кіборга" прокоментувала зустріч Савченко із ватажками бойовиків

За словами Ніни Брановицької, рідні полонених бійців дуже скептично ставляться до того, що після нібито домовленостей Савченко когось звільнять з полону, пише Громадське радіо.

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"Багато вже зневірилось. Думаю, щоб розпіарити Савченко, Медведчук може їй виділити кілька полонених. Говорити з тими, хто віддавав накази катувати полонених і казати, що вона не бачить у них нелюдів ― це дивно. Можливо, до Наді у полоні ставилися дуже гарно. Наскільки я знаю, Захарченко показав на трьох хлопців, «кіборгів», і наказав катувати їх з особливою жорстокістю. Як Надя до цього ставиться?", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким заявила, що чорта вона не побачила.

Нагадаємо, таємну зустріч Савченко провела 7 грудня.