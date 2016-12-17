Мама вбитого у полоні "кіборга" прокоментувала зустріч Савченко із ватажками бойовиків
Мама вбитого "кіборга" Ігоря Брановицького прокоментувала поїздку нардепа Надії Савченко до Мінську, де вона зустрілась із ватажками бойовиків так званих ДНР та ЛНР.
За словами Ніни Брановицької, рідні полонених бійців дуже скептично ставляться до того, що після нібито домовленостей Савченко когось звільнять з полону, пише Громадське радіо.
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"Багато вже зневірилось. Думаю, щоб розпіарити Савченко, Медведчук може їй виділити кілька полонених. Говорити з тими, хто віддавав накази катувати полонених і казати, що вона не бачить у них нелюдів ― це дивно. Можливо, до Наді у полоні ставилися дуже гарно. Наскільки я знаю, Захарченко показав на трьох хлопців, «кіборгів», і наказав катувати їх з особливою жорстокістю. Як Надя до цього ставиться?", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким заявила, що чорта вона не побачила.
Нагадаємо, таємну зустріч Савченко провела 7 грудня.