Держкіно виділить майже 12 мільйонів гривень на зйомки фільму "Залишенець. Чорний ворон"

Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «ТЕТ-продакшн» контракт про надання кінопроекту «Залишенець. Чорний ворон» державної фінансової підтримки у розмірі 11 873,5 тис. грн, загальна вартість виробництва фільму – 23 746, 9 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкіно, кінопроект повнометражного ігрового фільму «Залишенець. Чорний ворон» став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

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Стрічка є екранізацією однойменного історичного роману українського письменника Василя Шкляра, в основу якого покладені історичні документи, зокрема, із розсекречених архівів КДБ.

Холодноярський отаман «Чорний Ворон» повертається в рідні краї, аби підняти народ на повстання проти влади більшовиків, але люди втомилися від війни та спокушені амністією, тому вони вже не підтримують «Чорного Ворона». Український уряд у вигнанні також закликає припинити боротьбу. «Чорний Ворон» отримує шанс виїхати з України разом із коханою жінкою, але відмовляється від спокійного життя заради продовження боротьби.

Автором сценарію фільму є Андрій Кокотюха, режисер – Олег Туранський, продюсери – Олександр Ткаченко, Олена Васільєва, Марина Городецька та Вікторія Забулонська.

Як повідомляв УНІАН раніше, протягом цього року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

За висновками експертної комісії при Держкіно, ці фільми заборонено демонструвати і розповсюджувати для телепоказу, публічного комерційного відео чи домашнього відео на території України.

Серед відомих картин – серіал "Майстер і Маргарита", фантастика "Залюднений острів", "Висоцький. Спасибі, що живий" та інші.