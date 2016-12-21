Голова Рівненської ОДА закликав залучити Нацгвардію до боротьби з "бурштиновою мафією"

12:01, 21 грудня 2016
Суспільство
446 0

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко просить міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова повернути Нацгвардію у північні райони Рівненщини, де почастішали випадки незаконного видобутку бурштину.

У північних районах Рівненщини почастішали випадки незаконного видобутку бурштину / Фото УНІАН

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської ОДА, листа з таким проханням Муляренко відправив Авакову 20 грудня.

Читайте такожУ Житомирській області прикордонники затримали 9 нелегальних копачів бурштину

У листі зазначається, що після виведення підрозділів Національної гвардії з північних районів області значно збільшилася кількість випадків незаконного видобутку бурштину. Головне управління Національної поліції своїми силами не може зупинити грубі правопорушення, пов’язані з незаконним видобутком «сонячного каміння».

За інформацією прес-служби Рівненської ОДА, підрозділи Національної гвардії були виведені з поліських районів Рівненщини близько місяця тому.

Як повідомляв УНІАН, у липні генеральний прокурор України Юрій Луценко, перебуваючи на Рівненщині, порадив голові ОДА Муляренко звільнити всіх керівників районів, де добувається бурштин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бурштинові війни на Рівненщині
Теги: #бурштин#Рівненщина