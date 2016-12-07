У Луцьку поліція вилучила у місцевого мешканця 100 кілограмів бурштину (фото, відео)

У Луцьку в квартирі місцевого жителя поліція вилучила 100 кілограмів бурштину. Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, бурштин співробітники Луцького відділу поліції вилучили 5 грудня в квартирі 23-річного мешканця Луцька під час проведення оперативних заходів.

"Власник помешкання пояснив, що придбав бурштин у невідомих йому людей у сусідній Рівненській області. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі", - зазначив в. о. начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.

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Як зазначається у повідомленні, у квартирі молодої людини поліція також виявила обладнання для обробки бурштину.

"Правопорушник разом зі спільниками планував продати після обробки, здобуте незаконним шляхом "сонячне каміння". Триває досудове розслідування",- додали у поліції.